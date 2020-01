Fioroni visita l'azienda Fucine Umbre

(ANSA) - TERNI, 22 GEN - Visita dell'assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, all'azienda Fucine Umbre di Terni, leader nel settore aerospaziale. A riceverlo Antonio Alunni, presidente e ceo di Fucine Umbre e presidente di Confindustria Umbria. Nel corso dell'incontro, Alunni ha mostrato all'assessore Fioroni lo stabilimento che produce componenti in materiali metallici destinati al settore aeronautico con clienti in Europa, nelle Americhe e in Asia.

"Nell'interpretare il mio ruolo - ha commentato l'assessore Fioroni - sto cercando di andare a visitare le eccellenze del territorio, per capire innanzitutto qual è il livello di expertise tecnologico ed averne contezza, ma soprattutto per dialogare con gli imprenditori. L'obiettivo - ha proseguito l'assessore regionale - è riuscire a costruire una visione comune, cercando di raccogliere esigenze e istanze, e riorientare la politica industriale verso scelte consapevoli. Il tutto tenendo conto di ciò che c'è di buono e traendo anche ispirazione da esso".