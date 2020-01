Usl 1 si attiva per rischio amianto

Il dipartimento di prevenzione della Usl Umbria 1 ha istituito un servizio per il controllo sanitario dei lavoratori ex esposti ad amianto. Lo ha fatto nell'ambito di un'ampia attività di prevenzione dai rischi legati a questa sostanza e come previsto anche dalla normativa.

In particolare, il servizio, gratuito, ha lo scopo di fornire ai cittadini informazioni sui rischi per la salute derivanti dall'esposizione ad amianto, assistenza per la diagnosi delle malattie, anche professionali, correlate al materiale e per il riconoscimento dei benefici previdenziali legati alle pregresse esposizioni ad amianto. Per informazioni - spiega l'Usl 1 - è possibile contattare il numero 075-5412483 lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12.

Secondo il Registro tumori umbro di popolazione, tra 2011 e 2015, nella regione i nuovi casi di mesotelioma sono stati circa 23 all'anno. Le malattie professionali da amianto riconosciute in Umbria dall'Inail nel 2018 sono state, invece, 26 delle quali sei mortali.