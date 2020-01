Sindaci, orgoglio per Benigno cavaliere

"La notizia del conferimento dell'onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica italiana a Silvana Benigno, ci riempie di orgoglio e soddisfazione": lo sottolineano i sindaci di Città di Castello, San Giustino e Citerna, Luciano Bacchetta, Paolo Fratini ed Enea Paladino. "Silvana - aggiungono -, fin dal primo momento in cui con coraggio e determinazione ha affrontato la sua vicenda personale e riversato tutte le forze e impegno a favore della ricerca contro il cancro attraverso mille iniziative di grande successo, ha rappresentato e rappresenta per tutti noi e per le comunità locali dove vive e opera con instancabile abnegazione, un simbolo, un punto di riferimento per tenere sempre accesa la fiammella della speranza e sostenere chi si trova in prima linea ad affrontare queste difficili situazioni".

"Da quando ha iniziato la sua battaglia anche le istituzioni gli sono vicine" affermano i sindaci.