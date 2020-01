M5s,fondi a scuole grazie a restituzioni

(ANSA) - PERUGIA, 16 GEN - "Con le restituzioni di parte dello stipendio dei consiglieri regionali del Movimento 5 stelle finanzieremo idee-progetti per le scuole che promuovono la sostenibilità e l'educazione ambientale, mettendo a disposizione 60mila euro per l'Umbria". Lo annuncia il capogruppo M5s a Palazzo Cesaroni, Thomas De Luca, facendo riferimento al progetto "Facciamo EcoScuola", che prevede uno stanziamento nazionale di 3 milioni di euro, circa 60mila dei quali provenienti dall'Umbria".

De Luca informa che "le somme di quest'anno dovranno essere impegnate per finanziare idee-progetto di istituti e circoli didattici del nostro territorio che promuovano la sostenibilità e l'educazione ambientale. I progetti dovranno perseguire, fra l'altro, le seguenti finalità: efficientamento energetico; riduzione dei rifiuti e loro recupero; installazione d'impianti di compostaggio di comunità per scuole; riduzione del consumo e recupero dell'acqua; utilizzo prodotti a km zero e riduzione dello spreco alimentare.