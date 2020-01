Minoranza Norcia, perché ritardi scuole?

"Le nuove scuole superiori temporanee di Norcia dovevano essere pronte al rientro dalle vacanze di Natale, invece i lavori non sembrano vicini alla loro ultimazione. Perché questi ritardi e quali sono le cause?": a chiederlo, attraverso un'interrogazione al sindaco, sono i consiglieri comunali del gruppo "Noi per Norcia". Che insistono per sapere "quando saranno ultimati i lavori della struttura prefabbricata".

Interrogazione che arriva dopo che la dirigente scolastica, Rosella Tonti, aveva sollevato il problema chiedendo un intervento della Provincia di Perugia che è l'ente appaltatore.

Il gruppo "Noi per Norcia, nel documento ha ricordato le rassicurazioni date alle famiglie degli studenti - sono circa 220 quelli che frequentano le Superiori - in merito alla realizzazione "entro Natale" dei nuovi moduli.

Attualmente le lezioni si svolgono presso i container collettivi riadattati ad aule.