'Allarme' per assenza neve a Castelluccio

L'assenza prolungata di neve e piogge sta mettendo in allarme gli agricoltori di Castelluccio di Norcia. "Siamo a metà gennaio e sul Pian Grande abbiamo visto solo una leggera imbiancatura a fine dicembre, troppo poco per evitare un'estate di siccità e per favorire la lavorazione dei terreni dove produciamo la nostra lenticchia" ha spiegato all'ANSA, Gianni Coccia, portavoce degli agricoltori del borgo dei Sibillini distrutto dal sisma del 2016.

"Serve una nevicata abbondante - ha aggiunto Coccia - perché la neve per le terre del Pian Grande è una sorta di concime naturale. Invece stiamo vivendo una stagione del tutto anomala sotto il profilo meteorologico che ci mette in apprensione".

Non cade la neve, ma neppure piove "e questo causerà un problema ulteriore, le nostre risorse idriche ne risentiranno tanto e con loro anche noi agricoltori e tutti gli allevatori con il loro bestiame", ha sottolineato il portavoce.