Tonti, accelerare lavori scuola Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 13 GEN - "Stando allo stato attuale dei lavori, la nuova scuola superiore temporanea di Norcia non credo che possa essere pronta per febbraio così come era stato stabilito dal contratto di appalto e questa è una vergogna". A dirlo, all'ANSA, è la dirigente scolastica della città di San Benedetto, Rosella Tonti che fa un appello alla Provincia di Perugia così che possa intervenire sulla ditta appaltatrice per "sveltire le opere".

"Mi rivolgo direttamente al presidente della Provincia, ma anche all'azienda che ha vinto la gara e voglio sottolineare che non è ammissibile questa lentezza", ha detto Tonti. Che ha aggiunto: "Ricordo che i 220 studenti delle Superiori di Norcia stanno svolgendo le lezioni all'interno dei container collettivi riadattati e inizialmente si era detto che avrebbero potuto affrontare la seconda parte dell'anno scolastico dentro la nuova struttura, ma purtroppo credo che non sarà così".