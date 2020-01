Norcia punta su 'scuola del norcino'

Un Consorzio dei salumi di Norcia e la "scuola del norcino" per "valorizzare ulteriormente i prodotti e creare una nuova generazione che sappia dare seguito alla lunga tradizione della norcineria locale. Sono alcuni dei progetti cui sta lavorando Giuliano Boccanera, vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico della città di San Benedetto. Che intanto sta ultimando i dettagli della prossima Mostra mercato del tartufo che si svolgerà in tre fine settimana a partire dal prossimo 21, 22 e 23 febbraio, per concludersi nel weekend del 7 e 8 marzo.

"Abbiamo già ricevuto una ventina di prenotazione in più rispetto allo scorso anno da parte degli standisti" ha anticipato Boccanera. "Sicuramente - ha aggiunto - gli espositori saranno oltre cento e la mostra mercato si terrà in centro della città, limitatamente agli spazi consentiti a causa del sisma".