Lega, presto iter legge su case sociali

I consiglieri regionali della Lega Stefano Pastorelli e Paola Fioroni annunciano che "il disegno di legge per la nuova normativa regionale sull'edilizia residenziale sociale è pronto e presto inizierà il suo iter per l'approvazione". "Si tratta - sostengono - di una riforma complessiva ed organica della materia che consentirà interventi più efficaci e maggiore attenzione ai territori e alle comunità locali".

"Abbiamo inoltre rivisto i criteri per l'assegnazione degli alloggi e questo ci consentirà di rispondere alle esigenze degli umbri con particolare attenzione ad anziani, famiglie fragili e a particolari categorie sociali" spiegano Pastorelli e Fioroni.

"Tra i punti fondamentali della nuova legge, in primo luogo - aggiungono -, c'è un nuovo sistema di programmazione regionale degli interventi per ambiti territoriali coincidenti con le zone sociali, in cui sono protagonisti i Comuni ai quali competerà la rilevazione dei fabbisogni abitativi e del patrimonio edilizio disponibile".