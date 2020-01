Coletto, analisi del sistema ospedaliero

"Certo che occorrerà fare una attenta valutazione del progetto di realizzazione del nuovo ospedale Narni-Amelia. E questa dovrà avvenire all'interno di una generale analisi di tutto il sistema ospedaliero regionale".

E' quanto ha affermato l'assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, in merito all'annuncio della presentazione di una specifica interrogazione da parte della consigliera regionale Eleonora Pace (Fdi), riguardo al progetto di realizzazione del nuovo sito ospedaliero.

"Posso tranquillizzare la consigliera Pace - ha proseguito l'assessore - che la Giunta regionale effettuerà ogni tipo di analisi relativa alla rispondenza di questo progetto al fabbisogno ed all'offerta complessivi dei servizi erogati dal nostro sistema sanitario regionale. Una analisi che ovviamente non potrà che riguardare in generale tutte le strutture ospedaliere e sanitarie che operano in Umbria, in rapporto ai flussi ed alle necessità di tutti i territori".