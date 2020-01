Umbria sotto zero, a Cascia meno 10,8

Umbria sotto zero, a Cascia la temperatura minima stamani è scesa fino a -10,8 gradi. Ma le stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale hanno registrato in più parti valori sotto lo zero termico. Come nel caso di Norcia (-6,7), Città di Castello (-5,2), Foligno (-5), Gubbio (-4,2), Spoleto (-2,3), Todi (-2,2), Orvieto (-0,2).

Ha fatto freddo anche nei due capoluoghi: a Perugia il termometro è sceso a -1,1 gradi, a Terni a -1,3. Nel ternano la località più fredda però è stata Piediluco con -5,5 gradi.

Valori che hanno causato forti gelate sopratutto in pianura e nei fondovalle.

Sul fronte delle previsioni meteo per oggi e domani, mercoledì 8 gennaio, il cielo si presenterà in prevalenza sereno.