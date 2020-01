Si riunisce l'Assemblea legislativa

Il presidente Marco Squarta ha convocato l'Assemblea legislativa per venerdì 10 gennaio alle ore 10.

I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale youtube e sul sito istituzionale Alumbria.it.

Due i punti all'ordine del giorno: "Designazione di un componente effettivo, con funzioni di presidente e di un componente supplente in seno al collegio dei revisori dei conti del consorzio 'Crescendo' in liquidazione", relatori Daniele Nicchi (maggioranza) e Donatella Porzi (opposizione); "Piano regionale dell'Offerta formativa e della Programmazione della rete scolastica in Umbria (anno scolastico 2020-2021)", relatori Eleonora Pace (maggioranza-presidente della terza Commissione) e Andrea Fora (opposizione).

