Si dà fuoco vicino a un bar, è grave

(ANSA) - TERNI, 4 GEN - Sono gravi le condizioni di un giovane di circa 30 anni che nella serata di venerdì si è dato fuoco nei pressi di un bar di Ficulle, nell'Orvietano.

Si tratta di un operaio di Fabro che intorno alle 21, dopo essere uscito dal locale, ha preso dalla sua auto una tanica di liquido infiammabile, presumibilmente benzina, cospargendosi con questo. Ha poi appiccato le fiamme, che lo hanno subito avvolto.

E' stato soccorso da alcuni clienti del bar. Trasportato inizialmente all'ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto dal 118, è stato in seguito trasferito in una struttura romana.

Ha riportato gravi ustioni su gran parte del corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sull'episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri del comando di Orvieto. Al momento si esclude che all'origine del gesto ci siano motivi di natura economica. In base a quanto appreso, il bar si trova nelle vicinanze dell'abitazione dell'ex moglie del giovane.