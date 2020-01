Morto Sidney Holt, paladino delle balene

(ANSA) - PERUGIA, 4 GEN - E' morto il noto biologo marino Sidney Holt, che ha avuto un ruolo fondamentale nel salvare le grandi balene dall'estinzione, uno dei più illustri cittadini del borgo umbro di Paciano.

"Tutti a Paciano - sottolinea in una nota l'amministrazione comunale - lo ricorderanno come un signore distinto, con grande forza di volontà e lucidità, nonostante le malattie e l'età avanzata". Holt era giunto molti anni fa a Paciano insieme al suo amico David McTaggart, fondatore di Greenpeace.

Sidney è diventato famoso dopo aver co-pubblicato il libro "On the Dynamics of Exploited Fish Population" con Ray Beverton nel 1957.

Per 25 anni ha prestato servizio in diverse funzioni presso l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) e altre agenzie delle Nazioni Unite. Tra i vari incarichi è stato direttore della divisione Risorse e operazioni della pesca della Fao a Roma, segretario della Commissione oceanografica intergovernativa (Cio) e direttore della divisione delle scienze marine dell'Unesco a Parigi.