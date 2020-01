Fiamme in bar a Terni, nessun ferito

(ANSA) - TERNI, 3 GEN - Sono in corso indagini del nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco, con la collaborazione della polizia, in merito all'incendio divampato la notte scorsa in un bar di un'area di servizio di via Tre Venezie, nella zona di Terni est.

Il locale ha riportato danni a causa del fumo e del calore, ma grazie al pronto intervento dei pompieri il rogo è stato domato prima che si propagasse. Tra le ipotesi, in merito alle cause dell'incendio, non viene esclusa quella dolosa. Al vaglio degli investigatori anche le immagini del sistema di videosorveglianza dell'area di servizio. Sul posto è giunta anche la polizia scientifica per i rilievi del caso.