Si conferma il successo di Umbria Jazz Winter

Conferma "un successo che non conosce crisi", secondo gli organizzatori, Umbria jazz winter che si è conclusa a Orvieto il primo gennaio. E lo fa grazie agli ingredienti che fanno parte della sua ricetta, la musica, l'ospitalità, l'arte, la storia, la buona cucina.

Un evento connaturato con il tessuto stesso della città - è stato sottolineato ancora - che non rinuncia alla sua vetrina invernale, richiamando anche quest'anno numerosi visitatori e decretando la riuscita di questa kermesse che ha seguito il trend positivo intrapreso negli ultimi anni.

Nei cinque giorni in cui si è svolto il festival gli appuntamenti in cartellone (90 eventi, sette location, 30 band, più di 150 musicisti) hanno richiamato tantissimi appassionati, che sono affluiti al teatro Mancinelli, al Palazzo del Popolo e al Museo Greco, realizzando quasi sempre il tutto esaurito con circa 200 mila euro d'incasso e 8.000 biglietti.

Notevoli ugualmente i numeri del Palazzo dei Sette e del ristorante del festival, con più di 5.000 presenze.

Ottimi sono stati definiti i risultati per i tre appuntamenti di UJ4Kids, che hanno registrato sempre il tutto esaurito, con il pubblico, composto da bambini e famiglie, che ha occupato anche il palco.

A conferma del grande richiamo della manifestazione i dati degli alberghi del territorio hanno registrato il tutto esaurito.



