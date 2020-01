Insediato nuovo commissario Usl 2

Si è insediato il nuovo commissario straordinario dell'Usl Umbria 2, Massimo De Fino.

Classe 1960, nato a Sabaudia (Latina) e con esperienza professionale in Basilicata - spiega una nota della stessa azienda sanitaria -, il manager sanitario ha voluto conoscere personalmente e salutare i dipendenti della sede centrale di Terni. De Fino ha alle spalle un'esperienza di primo piano sia come manager distrettuale sia come direttore sanitario, dal 2015 all'azienda sanitaria locale di Potenza e dall'ottobre del 2019 all'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni.

"Vorrei anzitutto ringraziare la giunta regionale dell'Umbria e la presidente Donatella Tesei - ha detto il nuovo commissario - per la fiducia accordatami in questa nuova sfida per consolidare e potenziare la sanità territoriale e portare avanti l'integrazione territorio-ospedale-territorio avviata dai miei predecessori". (ANSA).