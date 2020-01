Nessun ferito grave per botti Capodanno

(ANSA) - PERUGIA, 1 GEN - Nessun ferito grave da scoppio di petardi nella notte di San Silvestro in Umbria: è quanto emerge dalle segnalazioni giunte al 118 regionale, che ha il quadro completo riguardo agli eventi di urgenza-emergenza. Identico risultato, come informa una nota dell'ospedale di Perugia, dagli accessi al pronto soccorso dove, in alcuni casi negli anni passati, qualche ferito veniva accompagnato da mezzi privati in caso di ustioni di modesta entità. "Si tratta di un risultato che ci gratifica molto - sottolinea la dottoressa Iolanda Levato - come cittadini e come operatori sanitari. Quelle lesioni da scoppio invalidanti, di cui erano vittime soprattutto i giovani, erano mortificanti; se è stato possibile ottenere questo risultato è frutto di una sinergia, con un ruolo importante di prevenzione svolto della polizia di Stato con il sequestro di botti illegali e con i controlli nelle rivendute autorizzate, ed in più alla campagna di sensibilizzazione fatte da giornali, radio e televisioni".