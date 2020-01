Latini, ci aspetta grandissimo lavoro

"E' passato un anno e mezzo da quando ci siamo insediati, il lavoro non è mancato ma abbiamo cercato di dare il massimo e di impegnarci in tutti i settori in cui Terni aveva veramente bisogno. Adesso ci aspetta ancora un grandissimo lavoro": lo dice il sindaco di Terni, Leonardo Latini, in un videomessaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook in cui rivolge gli auguri di buon anno alla cittadinanza. "Che il 2020 sia sereno, felice e portatore di tutto quello che la nostra città e voi desiderate" il suo auspicio.

In merito a quanto fatto dal luglio 2018 ad ora, il sindaco spiega che l'amministrazione ha cercato di "gettare le basi per poter ripartire". "E far sì - prosegue - che Terni torni ad essere quella città che merita di essere, attrattiva dal punto di vista del lavoro, della cultura, dello sport, della qualità della vita, baricentrica in un'area più vasta, punto di riferimento della nostra regione e delle politiche regionali".