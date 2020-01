Donazioni per 63 mila euro ai Pagliacci

Donazioni per quasi 63 mila euro nel 2019 per l'associazione I Pagliacci di Terni che, oltre a rendere meno dura la degenza ospedaliera dei bambini, ha ampliato la sua attività con progetti dedicati agli anziani e alle persone in difficoltà.

"L'anno che si chiude ci ha visto impegnati in 115 servizi all'interno dell'ospedale di Terni - dice il presidente, Alessandro Rossi - mentre sono state 66 le attività svolte all'esterno. Ciò che facciamo non è solo donare un sorriso, ma è una vera e propria missione. Anche nell'ultimo giorno dell'anno, siamo di nuovo con i bimbi ricoverati per lasciarci alle spalle un 2019 di condivisione e di vita vissuta pensando in modo concreto a chi sta vivendo un momento di difficoltà".

Accanto alla cifra più consistente, quella messa a disposizione per realizzare il cinema nel reparto di Pediatria.