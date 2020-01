Squarta, Assemblea sia centrale

Punta su una maggiore "centralità" nel 2020 dell'Assemblea legislativa che "non può essere solo passacarte" ma deve produrre "più leggi e più atti d'indirizzo" il presidente Marco Squarta, FdI. Lo ha sottolineato nella conferenza stampa di fine anno a Palazzo Cesaroni. Tenuta con le vicepresidenti Paola Fioroni, Lega, e Simona Meloni, Pd.

Squarta ha ricordato la "fine burrascosa" della precedente legislatura e che l'Ufficio di presidenza è stato eletto da poche decine di giorni. Si è quindi dedicato a delineare gli obiettivi per il prossimo anno, chiedendo un "importante cambio di rotta" nell'attività dell'Assemblea.

Un "ruolo centrale" per l'Aula, il presidente lo ha rivendicato anche per la ricostruzione post sisma. "Possiamo e vogliamo dare un'importante svolta in questo ambito" ha sottolineato Squarta.

Non è concepibile, per il presidente, un "ruolo svilente" dell'Assemblea legislativa regionale anche perché, ha detto, "questa è composta da persone che hanno preso migliaia di preferenze, hanno quindi avuto un mandato dai cittadini e devono quindi avere un ruolo influente nelle scelte di indirizzo politico regionale". Anche per la vicepresidente Fioroni l'Assemblea "deve sfruttare pienamente le sue competenze effettive" perché "solo così si recupera il gap tra cittadini e istituzioni". "Occorre cambiare visione - ha detto Fioroni - e quindi non solo andare dietro alle emergenze del momento, per dare risposte più efficaci ed efficienti". Concorde sul fatto che l'Ufficio di presidenza sia "luogo aperto e di garanzie democratiche" e dell'Assemblea e "spazio per rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini", si è dichiarata la vicepresidente Meloni (Pd) che però ha anche detto che "bisogna partire da quello che di buono è stato fatto in questi anni". Per Meloni le parole chiave e i temi su cui lavorare per il 2020 sono lavoro, ambiente, turismo, infrastrutture, sburocratizzazione

