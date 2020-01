Solo on-line salva prodotti Norcia

Le vendite natalizie dei prodotti gastronomici della tradizione di Norcia salvate dal commercio on-line. A sostenerlo con l'ANSA sono alcuni negozianti locali.

"In città di turisti se ne sono visti pochissimi in questo dicembre, se non ci fosse stato internet avremmo chiuso da un pezzo", ha detto Salvatore Felici, dell'omonima norcineria. A fargli eco è Catia Ulivucci, pure lei vende salumi, formaggi e legumi del territorio. "Abbiamo avuto prenotazioni di pacchi regalo con le nostre specialità - ha detto - da tutta Italia e questo ci ha in parte salvato il mese di dicembre. Le tante richieste on-line sono dovute per lo più all'affetto che gli italiani mostrano ancora nei nostri confronti". "Prima del terremoto - ha sostenuto ancora Ulivucci - le vendite a distanza praticamente non esistevano, poi la grande solidarietà ha permesso di fatto di fidelizzare molti italiani che adesso sono diventati clienti".