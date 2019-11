Lazzari confermato presidente psicologi

David Lazzari è stato confermato all'unanimità presidente dell'Ordine degli psicologi dell'Umbria.

Alle elezioni per il rinnovo degli organismi hanno partecipato circa il 40 per cento dei mille e 100 iscritti. A raccogliere il maggior numero di preferenze è stata la lista capeggiata dal presidente uscente Lazzari che ha visto eleggere tutti gli 11 i candidati. La prima riunione del Consiglio lo ha quindi confermato al vertice dell'Ordine umbro, con vice presidente Antonella Micheletti. Lazzari, che ricopre anche importanti incarichi a livello nazionale, ha ringraziato "i colleghi per l'alta partecipazione al voto registrata e per la fiducia accordata". "In questi anni - ha quindi sottolineato - ordine e comunità professionale hanno fatto molto, ma tanto resta ancora da fare. I primati negativi dell'Umbria in tema di salute psicologica parlano da soli. Chiederemo al nuovo governo regionale e alle istituzioni umbre di essere ascoltati e coinvolti nelle tematiche che ci riguardano". (ANSA).