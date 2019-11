Polizia al Quasar contro violenza genere

(ANSA) - PERUGIA, 22 NOV - In occasione della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere "Questo non e' amore", domani 23 novembre, dalle ore 14 alle ore 21, al Centro Commerciale Quasar di Corciano, sarà presente il desk della questura di Perugia dove personale dell'ufficio minori e vittime vulnerabili della divisione anticrimine, personale sanitario e del centro antiviolenza di Perugia, diffonderanno informazioni sulle misure di tutela delle vittime.

Cosa può fare una donna vittima di violenza di genere? Questa la domanda che sta all'origine dell'iniziativa nell'ambito della quale, per tutto il pomeriggio, le donne e gli uomini della polizia di Stato saranno impegnati in questa azione di informazione e sensibilizzazione. Gli agenti, specializzati nella gestione di questa tipologia di reati, saranno a disposizione anche per ascoltare eventuali problematiche e richieste di aiuto all'interno di un'area di accoglienza dedicata all'ascolto protetto.