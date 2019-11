Al Gore in streaming ad Assisi

(ANSA) - PERUGIA, 22 NOV - L'emergenza climatica è il tema affrontato nel primo appuntamento che ha dato il via, ad Assisi, alla Settimana ecologica, organizzata in occasione del 40/o anniversario della proclamazione di San Francesco "patrono dei cultori dell'ecologia".

Il benvenuto al convegno dal titolo "Emergenza climatica: insieme per una ecologia umana integrata e per la cura della nostra Casa Comune" è stato dato dall'ex vicepresidente degli Stati Uniti, nonché Premio Nobel per la pace 2007, Albert Arnold Al Gore collegato in streaming con la Sala della Conciliazione.

Il politico statunitense si è intrattenuto con la platea parlando delle tematiche ambientaliste, del suo rapporto con la fede e ha invitato gli adulti ad ascoltare i giovani. "L'impegno di tutti - ha detto Al Gore - è di schierarci per una giusta causa, e la crisi climatica è una giusta causa perché interessa tutti".