Da Fondazione Crpg 18 mln per il territorio

Ammonta a 18 milioni di euro lo stanziamento previsto per il triennio 2020-2022 dalla Fondazione Cassa di risparmio di Perugia per le esigenze del territorio. Un piano d'intervento illustrato nel corso di un incontro - "Il futuro inizia ora" il tema - a palazzo Graziani al quale ha partecipato anche la presidente della Regione Donatella Tesei.

La Fondazione - è stato spiegato - ha intrapreso un percorso di studio e ricerca per conoscere la situazione economica e sociale del territorio, svolto da un organismo esterno. Intende infatti porsi come una "istituzione filantropica moderna" che punta a individuare e affrontare le cause dei problemi sociali, economici e culturali che ostacolano lo sviluppo della comunità per cercare di porvi rimedio in sinergia con tutti i soggetti del territorio e secondo il principio di sussidiarietà.



Data ultima modifica 21 novembre 2019 ore 20:25