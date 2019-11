Paolucci, Basilica Norcia torni come era

"La Basilica di San Benedetto a Norcia dovrà tornare come era, seppur provvista di tutte le necessarie dotazioni antisismiche": a dirlo all'ANSA è stato il professor Antonio Paolucci, presidente della commissione ministeriale che si occupa del recupero della "casa" del patrono d'Europa distrutta dal sisma di tre anni fa. L'ha fatto ieri pomeriggio a Orvieto, a margine della presentazione del ritorno in Duomo delle statue degli apostoli e dei santi protettori.

"Entro dicembre, al massimo la metà di gennaio - ha spiegato Paolucci - faremo come commissione un incontro conclusivo, per poi passare al concorso internazionale per il restauro della Basilica". Il presidente ha tenuto a sottolineare che la chiesa "dovrà essere restaurata e non rifatta". "Perché - ha concluso - non si dovrà inventare nulla".