Gualdo esempio efficienza energetica

Il Comune di Gualdo Tadino preso d'esempio a livello nazionale dal punto di vista dell'efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile.

Con questa motivazione nella giornata di mercoledì 20 novembre, durante la 36/a Assemblea annuale dell'Anci in corso di svolgimento ad Arezzo, il Gse (Gestore dei Servizi energetici - Gse SpA - società del ministero dell'Economia che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile) nel suo stand ha ricevuto il sindaco Massimiliano Presciutti per raccontare l'esperienza del Comune, che nel 2019 ha ricevuto due "Targhe per l'efficienza" proprio dal Gse per premiare gli interventi svolti allo stadio "Luzi" e al palazzetto dello Sport.

Si tratta di lavori di riqualificazione su edifici pubblici, con il vantaggio non solo di ridurre i consumi energetici e abbattere i costi, ma soprattutto di migliorare la qualità della vita e diminuire l'inquinamento atmosferico.