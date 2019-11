A Perugia stop a veicoli inquinanti

Limitazioni programmate della circolazione dei "veicoli inquinanti" a Perugia e a Ponte San Giovanni sono state decise dal Comune in base alle norme sulla qualità dell'aria.

Saranno in vigore - annuncia Palazzo dei Priori - dal 30 novembre al 31 marzo 2020 per due giorni, sabato e domenica, con cadenza settimanale, per otto ore nella fascia 8-20 (esclusi 7-8 dicembre, 21-22 dicembre, 28-29 dicembre e 4-5 gennaio). E' autorizzata la circolazione delle auto elettriche ed ibride, di quelle a metano e gpl, con almeno tre persone a bordo e dei veicoli con deroga specifica.

Il Comune ha inoltre stabilito, dall'entrata in vigore dell'ordinanza, il divieto di accesso e circolazione per i veicoli pre-euro 1.

Disposta poi su tutto il territorio, la riduzione da 14 a un massimo di 13 ore del funzionamento giornaliero degli impianti termici, con il calo di un grado della temperatura massima (17 gradi per le attività industriali, artigianali e assimilabili, e di 19 per gli altri edifici).