4 Kg di canapa indiana e hascisc in auto

Oltre 4 chili di droga, tra canapa indiana e hascisc, sono stati sequestrati ad un trentatreenne extracomunitario incensurato, residente a Perugia, arrestato dalla polizia di stradale di Terni dopo essere stato fermato lungo la E45 in direzione del capoluogo di regione. L'uomo - riferisce la questura - nel corso della stessa serata era stato controllato mentre si stava recando a Roma per restituire, secondo quanto aveva spiegato ai poliziotti, un impianto luci non funzionante. La pattuglia, quando ha notato la stessa auto diretta verso Perugia, ha deciso però di fermarla. All'interno, il voluminoso involucro dell'impianto luci acustica, contenente oltre 3 chili e 100 di canapa indiana e circa 970 grammi hascisc.

D'intesa con la procura della Repubblica di Terni, il giovane è stato condotto in carcere. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla provenienza e la destinazione della droga.