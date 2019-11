Salvini, non metto bocca su Giunta umbra

"So che per sabato, quando saremo in mezzo agli umbri, la squadra ci sarà. Ma io non ci metto assolutamente bocca": così Matteo Salvini ha parlato a Terni della formazione della prossima Giunta regionale guidata dalla presidente Donatella Tesei, che guida la coalizione di centro destra. Il 23 novembre il leader della Lega e la governatrice saranno a un'iniziativa nel capoluogo umbro con i consiglieri per "ringraziare" i cittadini del risultato elettorale.

"Non spetta a me - ha ribadito Salvini - fare o costruire giunte. So che ci stanno lavorando".



Data ultima modifica 19 novembre 2019 ore 17:45