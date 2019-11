Torna mostra tartufo di Valtopina

Torna l'appuntamento con il gusto a Valtopina con la 39/a edizione della Mostra mercato del tartufo, in programma sabato 23 e domenica 24 novembre. Metterà in vetrina i prodotti di eccellenza del territorio, primo su tutti il tartufo, ma anche l'olio extra vergine d'oliva e il vino, a cui faranno da contorno tante attività collaterali.

Sarà una due giorni animata da mostre, degustazioni, spettacoli ed esibizioni per bambini, con una cinquantina di stand.

A caratterizzare questa edizione sarà 'L'Italia a tavola', un vero e proprio itinerario gastronomico con degustazioni di prodotti tipici di varie regioni, dal Piemonte al Veneto, passando per Lombardia ed Emilia-Romagna. In particolare, la città di Verruà Savoia proporrà peperoni e bagna cauda, Zevio risotto al tastasale, Crevalcore gnocco fritto e tigelle con i ciccioli e Gardone Valtrompia polenta taragna al tartufo e spiedino bresciano. A rappresentare l'Umbria sarà Valtopina con primi piatti, frittata e bruschette al tartufo.