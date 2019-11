Rientrato allarme maltempo in Umbria

Allarme maltempo rientrato in Umbria. A confermarlo è il Centro funzionale della Protezione civile.

"Per i principali corsi d'acqua i parametri sono tornati tutti sotto la soglia di attenzione", ha confermato all'ANSA il responsabile Nicola Berni.

Il Tevere, il Nestore e il Paglia, nella giornate di sabato e domenica sono stati i tre fiumi tenuti sotto stretta sorveglianza, ma non hanno causato particolari criticità.

"Le precipitazioni che si sono verificate hanno rispecchiato l'allerta arancione, ma fortunatamente hanno avuto un impatto da codice giallo e questo grazie al sistema di prevenzione messo in atto", ha aggiunto Berni.

Per le prossime ore l'allerta resta "gialla" non attendiamo altre criticità, anzi è previsto un miglioramento delle condizioni generali", ha concluso il responsabile Prociv.