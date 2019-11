Birra umbra protagonista a Norimberga

Ha il cuore umbro la Harvest Pale Ale, una nuova birra prodotta con luppolo fresco in fiore coltivato in Italia e realizzata dai Mastri birrai. E' stata presentata nell'ambito di Brau-Beviale, la più importante fiera di settore d'Europa svoltasi a Norimberga.

L'azienda della famiglia Farchioni ha quindi potuto far conoscere una birra che - secondo quanto descritto - esprime una forte territorialità con un gusto amaro intenso ma setoso e sentori di erba tagliata, sottobosco e resina: alta fermentazione di stampo anglosassone, con malto d'orzo 100% (prodotto dalla Malteria italiana artigianale - Mia del Gruppo Farchioni) e luppolo italiano.

"In Italia ci saranno una trentina di Harvest - spiega Marco Farchioni, manager di Mastri birrai umbri - ma con questa incidenza di materie prime locali e 100% italiane sono davvero pochissime: per questo siamo stati davvero orgogliosi della presentazione in Germania, rappresentando la birra italiana nell'ambito di una delle fiere più importanti nel mondo".