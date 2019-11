Riapre neuroriabilitazione Terni

Le strutture di neuroriabilitazione intensiva e week hospital cardiologico dell'ospedale di Terni, a sei mesi circa dalla loro chiusura per carenza di personale, riaprono al quarto piano, negli spazi già dedicati alla Ugca (Unità gravi cerebrolesioni acquisite), grazie a nuove assunzioni e alla definizione di un nuovo modello organizzativo assistenziale orientato all'efficientamento dei processi e all'appropriatezza dei setting assistenziali.

Questo è uno dei primi interventi realizzati dalla direzione aziendale - è detto in un suo comunicato - a seguito dello sblocco dei concorsi e dell'inizio delle procedure per il reclutamento del personale, con circa 30 infermieri che stanno entrando progressivamente.

In programma per il 4 dicembre, la riapertura dei due reparti prevede il completo utilizzo dei 10 posti letto.