Porte aperte a Perugina San Sisto

Porte aperte al pubblico domenica 24 novembre alla Perugina di San Sisto. L'iniziativa rientra nel programma di "Open factory" per raccontare le imprese e la cultura manifatturiera italiana.

Anche Nestlé ha deciso di aderire all'evento per scoprire il mondo del cioccolato Perugina - spiega l'azienda -, "da più di un secolo eccellenza italiana apprezzata in tutto il mondo e far vivere ai visitatori un'esperienza indimenticabile".

È previsto un programma articolato per far conoscere la storia dell'azienda e della sua produzione. Il percorso prevede la visita del Museo storico, la degustazione del cioccolato Perugina e una dimostrazione della creazione di cioccolatini dei maestri della Scuola del cioccolato.

Entro il 20 novembre, i visitatori potranno iscriversi gratuitamente a uno dei tre turni di visita, da 65 persone ciascuno: dalle 15 alle 16.30, dalle 16.30 alle 18 e dalle 17.30 alle 19. La partecipazione è gratuita.