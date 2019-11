Spray peperoncino scuola, una ricoverata

E' stata trattenuta in osservazione al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia una studentessa di una scuola superiore dove ieri è stato spruzzato nel corridoio dello spray al peperoncino. Nove complessivamente i ragazzi che erano ricorsi alle cure mediche per i disturbi lamentati agli occhi e alle vie respiratorie.

La studentessa ancora ricoverata - riferisce il Santa Maria della Misericordia - potrebbe essere dimessa in in giornata. Per quanto riguarda gli altri, quattro avevano lasciato subito la il pronto soccorso dopo le terapie, gli altri nella tarda serata di ieri.

In seguito a quanto successo, alla scuola erano intervenuti anche i carabinieri.