Inaugurato anno accademico Stranieri

Inaugurato l'anno accademico 2019-2020 dell'Università per Stranieri di Perugia.

La cerimonia è stata aperta dall'inno nazionale suonato dal maestro Stefano Ragni al pianoforte. Insieme alla rettrice della Stranieri Giuliana Grego Bolli erano presenti nell'aula magna la presidente della Regione Donatella Tesei, al primo impegno ufficiale dopo l'insediamento, l'ambasciatore Elisabetta Belloni e il rettore dell'Università degli Studi Maurizio Oliviero.

Grego Bolli, dopo aver augurato buon lavoro a Tesei, nella sua relazione ha evidenziato il ruolo e la "centralità" dell'Università per Stranieri di Perugia che risiedono, ha detto, "nella sua storia importante e prestigiosa" e nel fatto che è una risorsa per la città, per l'Umbria e per l'Italia".

Durante l'intervento della rettrice, dietro le sue spalle, scorrevano su un grande schermo anche immagini di archivio "che ripropongono situazioni e persone che rappresentano la nostra storia e ce la ricordano".