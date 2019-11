500 mln in un anno per gioco d'azzardo

(ANSA) - PERUGIA, 10 NOV - "Il gioco d'azzardo è sempre più una piaga sociale, che colpisce i giovani, ma anche gli anziani.

Nella provincia di Perugia sono stati spesi in un anno oltre 500 milioni di euro". Lo denuncia il segretario provinciale Spi Cgil, Mario Bravi, ricordando che "non a caso il fenomeno è stato denunciato recentemente in una iniziativa della Lega Spi Cgil di Todi Marsciano".

"Si tratta - sottolinea Bravi - di una piaga che provoca sempre più emarginazione e impoverimento. Per questo il fenomeno va contrastato con forza e non sottovalutato. Tra l'altro si tratta di una situazione pericolosa che si espande parallelamente all'approfondirsi della crisi economica e sociale".

"In Italia (l'ultimo dato ufficiale è relativo al 2017), si sono spesi nelle varie forme di 'slot' - ricorda Bravi - oltre 101 miliardi di euro (cifra simile alla montagna dell'evasione fiscale), contro i 30 miliardi del 2006".