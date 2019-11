Prima neve Appennino umbro-marchigiano

Sull'Appennino umbro-marchigiano è caduta la prima neve e la vetta del monte Vettore che domina Castelluccio di Norcia è completamente imbiancata.

A Forca Canapine la temperatura minima è scesa sotto lo zero e la massima non è andata oltre i 3,6 gradi. Freddo anche a Castelluccio, dove il termometro del Centro funzionale della Protezione civile umbro ha segnato 1,5 gradi di minima e 7 di massima.

Ma la città più fredda dell'Umbria si conferma ancora una volta Cascia con 0,4 gradi.

Nei fondovalle ai piedi dell'Appennino continuerà a fare freddo anche nella giornata di domenica, con temperature prossime allo zero termico nelle prime ore della mattina.

In generale sull'Umbria nella giornata di domenica è attesa, a partire dal pomeriggio, un aumento della nuvolosità per l'approssimarsi di una nuova perturbazione. Per la giornata di lunedì 11 novembre sono attese possibili piogge deboli su tutta la regione.