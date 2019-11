Ex capolista Umbria lascia M5s

La capolista del M5s alle ultime elezioni regionali in Umbria (non eletta), Maria Grazia Carbonari, consigliere nella passata legislatura, lascia il movimento. Lo ha annunciato con un post su Facebook.

"Con la proclamazione degli eletti si è definitivamente chiusa la mia prima esperienza politica" ha scritto Carbonari ricordando le sue "perplessità" riguardo al patto civico con il Pd. "Il risultato elettorale dimostra che questa alleanza (non mi riesce chiamarla diversamente) - aggiunge - non si doveva fare, lo sentivo a pelle e sarebbe stato meglio se avessi fatto un passo indietro, ma non ho voluto provocare un subbuglio che avrebbe danneggiato la mia forza politica, in cui ho sempre creduto". "Oggi - sottolinea l'ex capolista - sono una cittadina senza nessun ruolo istituzionale che è tornata a fare a tempo pieno il suo lavoro". "Scelgo di chiudere con il M5s - dice Carbonari - che tanto mi ha dato ma che sempre più mi pare avere deciso di andare a braccetto con questo marcio sistema".