Più 300 candidati ai Macchianera Award

(ANSA) - PERUGIA, 7 NOV - Tutto è pronto a Perugia per gli "Oscar del web" nell'ambito della Festa della Rete, dall'8 al 10 novembre, che assegnerà i 'Macchianera Internet Awards'.

'Connessi e sostenibili' il tema dell'edizione di quest'anno.

I migliori siti, blog e i protagonisti più amati del web italiano saranno scelti direttamente dagli utenti (oltre 300 candidature per 31 categorie). La premiazione è prevista la sera del 9 novembre al Teatro Morlacchi.

Le nomination per ogni categoria sono state rese note dagli organizzatori. In lizza per il miglior sito ANSA, Fanpage.it, Fotografie segnanti, Freeda, Giallo Zafferano, Il Post, la Repubblica, Lercio, L'Estetista Cinica, Salvatore Aranzulla. Il personaggio dell'anno uscirà tra Carola Rackete, Chiara Ferragni, Enrico Mentana, Giulia De Lellis, Giuseppe Conte, Greta Thunberg, Il Signor Distruggere, L'Estetista Cinica, Roberto Burioni, Selvaggia Lucarelli.