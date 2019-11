Dieci delegati per il neorettore Oliviero

Sono dieci i delegati "scelti per curriculum e merito" e "in stretta sinergia" con i quali il neo rettore Maurizio Oliviero governerà l'Università degli Studi di Perugia nei prossimi sei anni. Sono stati presentati alla stampa dallo stesso Oliviero nella sala del Dottorato di palazzo Murena. Al suo fianco, come prorettore vicario, anche Fausto Elisei, che si occuperà di Sviluppo strategico dell'Ateneo, ranking dell'Università e qualificazione servizi bibliotecari.

I delegati che affiancheranno Oliviero nel governo dell'Ateneo sono Luca Bartocci, Stefano Brancorsini, Paolo Belardi, Gabriele Cruciani, Carla Emiliani, Daniele Porena, Roberto Rettori, Stefania Stefanelli, Mario Tosti e Helios Vocca.

Una squadra di "ministri", come li ha definiti il rettore, "numericamente esigua". "Ad ognuno - ha spiegato - ho chiesto impegno totale per l'Ateneo 24 ore su 24 perché abbiamo tutti una grande responsabilità".



Data ultima modifica 07 novembre 2019 ore 17:02