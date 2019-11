A Foligno giornata prevenzione diabete

In occasione della Giornata mondiale del diabete, il Servizio diabetologico di Foligno dell'Usl Umbria 2 organizza sabato 9 novembre una giornata volta a promuovere nella cittadinanza la conoscenza del diabete di tipo 1 e tipo 2.

L'iniziativa prevede l'organizzazione, in collaborazione con le associazioni Camminare con il diabete, Folignocammina, le Orme camminare liberi e l'Atletica Winner Foligno, di una passeggiata-corsa per le vie del centro città con arrivo all'ostello della gioventù in via Pierantoni dove il personale sanitario del Servizio diabetologico di Foligno sarà a disposizione per offrire gratuitamente la valutazione della glicemia capillare, primo passo per la diagnosi precoce del diabete, l'esecuzione di questionari per valutare il rischio di sviluppare il diabete, fornire informazioni sulla patologia, le modalità di insorgenza, evoluzione, prevenzione.

"I numeri del diabete - spiega la responsabile del servizio dottoressa Maria Luisa Picchio, in una nota dell'Usl - stanno crescendo talmente tanto che l'Onu ha definito la malattia un'emergenza sanitaria planetaria. Si tratta di un vero problema per la salute pubblica, sia perché interessa un numero sempre maggiore di persone, attualmente 425 milioni di individui nel mondo, sia per la frequenza di altre condizioni di rischio ad esso associate, tra cui ipertensione arteriosa, dislipidemia, obesità e malattie cardiovascolari".

La Giornata mondiale del diabete diventa quindi l'occasione per fare il punto su questa malattia e per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della prevenzione, della diagnosi precoce e dell'importanza della ricerca scientifica per lo sviluppo di nuove cure.