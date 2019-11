Presidente Umbria prosegue incontri

In attesa della proclamazione ufficiale della sua elezione (ormai prossima), la nuova presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ha proseguito gli incontri in vista della formazione della nuova Giunta.

La senatrice ha trascorso la giornata a Roma dove ha presieduto una riunione della Commissione Difesa. Ha poi avuto una serie di incontri sia con i rappresentanti dei partiti sia con altri soggetti nel percorso per definire l'Esecutivo.

Tesei mercoledì, sempre nella capitale, parteciperà alla prima riunione di tutte le Autorità di protezione civile presso il Dipartimento, presieduta dal premier Giuseppe Conte. Un momento di analisi e confronto sulle iniziative da mettere in campo nel settore.

Nell'augurare buon lavoro alla nuova presidente umbra, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha fatto riferimento in particolare ai temi legati legati alla ricostruzione post terremoto.