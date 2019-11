Morta la donna ustionata mentre fumava

Non ce l'ha fatta la donna che sabato era rimasta ustionata mentre stava fumando una sigaretta sul terrazzo della sua camera di degenza, nell'ospedale di Assisi.

La paziente aveva riportato gravi ustioni sull'80 per cento circa del corpo ed era stata trasferita dall'ospedale di Assisi a quello di Perugia.

Le sue condizioni erano ritenute talmente gravi da sconsigliarne il trasferimento in un centro specializzato.

La donna è deceduta nella tarda mattinata di lunedì 4 novembre nella struttura complessa di Rianimazione del S. Maria della Misericordia. E' stata la stessa direzione medica - riferisce l'ospedale - a darne notizia, in contatto con i sanitari in servizio presso la struttura dove la donna era ricoverata.



