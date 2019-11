Inaugurata Fiera dei morti a Perugia

Inaugurata a Perugia la tradizionale Fiera dei morti, in programma fino al 5 novembre e dislocazione in tre piazze.

A Pian di Massiano, dove l'assalto dei visitatori è stato subito intenso, la sede principale con 600 banchi dall'artigianato all'abbigliamento. Sono invece 120 quelli in centro storico, dove ci sono anche le città gemelle, e 20 a Fontivegge. Nel quartiere c'è la novità della gastronomia tradizionale con la presenza, fra l'altro, di cinque pro loco.

"La fiera appartiene alle tradizioni più care che come perugini sentiamo", ha detto il sindaco Andrea Romizi che ha tagliato il nastro con l'assessore comunale Clara Pastorelli.

"Sono giornate importanti per Perugia", ha aggiunto invitando i cittadini ad utilizzare la mobilità alternativa per spostarsi dal centro a Pian di Massiano, dove sono stati incrementati rispetto al passato i controlli delle forze dell'ordine contro parcheggiatori abusivi e merci contraffatte. (ANSA).