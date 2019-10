Via libera Comune per nuovo PalaBarton

Via libera dal Comune di Perugia per il nuovo PalaBarton. É stato, infatti, approvato dalla Giunta, su proposta dell'assessore alla Sport Clara Pastorelli, il progetto definitivo per l'ampliamento e l'adeguamento della struttura che porterà ad un incremento della capienza, oltre che ad un miglioramento in termini di sicurezza.

L'importo previsto dell'intervento è di un milione 645 mila euro, dei quali un milione e 295 mila a carico del Comune attraverso l'accensione di un mutuo e 300 mila euro quale contributo da parte della Regione.

"Riconsegniamo a Perugia un palazzetto dello sport nuovo - ha detto il sindaco Andrea Romizi - più adeguato alle esigenze della città, che in questi 35 anni dalla sua costruzione sono aumentate e si sono modificate. Il PalaBarton aveva bisogno di questo restyling e dell'adeguamento in termini di sicurezza, considerando l'importanza che riveste non solo per Perugia, ma per tutta l'Umbria".