Tesei, ora acceleriamo sulla ricostruzione

"A tre anni dal sisma ritrovarsi ancora così è un colpo al cuore": è quanto ha detto all'ANSA la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei a Norcia per ricordare il terremoto del 30 ottobre 2016 che provocò il crollo quasi totale della Basilica di San Benedetto e tanti danni al territorio.

"Questo è un giorno particolare che tre anni fa abbiamo tutti vissuto in maniera drammatica"! ha aggiunto la governatrice in quella che è stata la sua prima uscita ufficiale da neo eletta.

"Adesso - ha concluso Tesei - speriamo di poter accelerare il processo di ricostruzione". "Questo è il momento di perseguire tutti insieme un'unica finalità: ricostruire le mura e le comunità colpite dal terremoto": è l'appello che la nuova presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ha lanciato a Norcia al termine del momento di raccoglimento in piazza San Benedetto in ricordo della scossa di tre anni fa. La governatrice ha parlato ai cittadini presenti nel centro di valorizzazione, dove si sono riuniti al termine della celebrazione in piazza ed ha voluto sottolineare "l'importanza di lavorare uniti, con i distinguo del caso, ma senza cercare sempre la diversità nei modus operandi". "Non sempre le diversità portano al meglio - ha spiegato Tesei - che si ottiene confrontandosi e poi prendere le decisioni". La presidente ha rimarcato che "questo è il momento di andare avanti speditamente". "Dobbiamo ricostruire - ha aggiunto - e lo dobbiamo fare per non far venire meno queste comunità. Vedere Norcia, città meravigliosa, vuota fa male al cuore".

Data ultima modifica 30 ottobre 2019 ore 13:25