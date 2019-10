Norcia ha ricordato terremoto del 2016

Alle 7,40 Norcia si è raccolta in preghiera in piazza San Benedetto per ricordare la forte scossa di terremoto che tre anni fa colpì la città e gran parte dell'Italia centrale a ridosso dell'Appennino umbro-marchigiano. Presente alla cerimonia anche la neo presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, per quella che è stata la sua prima uscita pubblica dopo l'elezione.

Tesei con l'ANSA ha rimarcato l'attenzione "primaria che va rivolta alle zone terremotate dell'Umbria".

"Non perdere la speranza" è stato invece il monito del vescovo, mons. Renato Boccardo che ha presieduto il momento di preghiera, accompagnato dal canto dei monaci benedettini.

Presente il sindaco, Nicola Alemanno.



